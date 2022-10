Escolas Municipais celebram o Dia das Crianças com festa

A Escola Municipal Manoel Gomes, em São Bernardo, celebrou o Dia das Crianças nesta quinta-feira (13) com uma festa repleta de brinquedos para os alunos. Cerca de 400 estudantes, desde a educação infantil até o segundo segmento, divididos em dois turnos, usufruíram do espaço que contou com uma variedade de pula-pulas e escorregas.

Fora os brinquedos tradicionais, também foram colocados: um campo de futebol de salão, touro mecânico e mesa de totó. Para afastar o calor, algumas crianças se renderam a um banho de mangueira que também ficou disponível no pátio da escola. A parte gastronômica contou com muita pipoca, cachorro-quente e picolé.

A diretora do Manoel Gomes, Carla Luciana de Souza dos Santos, demonstrou um sentimento de gratidão de poder proporcionar momentos de diversão para os alunos. “Todo ano fazemos essa festa, mas neste conseguimos colocar muitos brinquedos para as crianças. São momentos inesquecíveis”, comentou. “Muitas crianças da escola nunca tiveram acesso a essa experiência, mas ficamos extremamente gratos de oferecer um dia especial de lazer e diversão. Hoje é o dia para eles brincarem muito e saborearem uma comida gostosa”, finalizou Carla.

Sargento Euclides

A Escola Municipal Sargento Euclides Alves de Araújo, em Areia Branca, também realizou uma festa para comemorar o Dia das Crianças. Os alunos se divertiram com diversos brinquedos como escorrega e pula-pula. Não faltaram também guloseimas, bolo, cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, churros, além de refrigerantes.

Os alunos também tietaram a árbitra Luciana Mafra, que é professora de educação física da unidade e apitou a final feminina da Taça das Favelas. Para colaborar com a festa, ela mobilizou os amigos e conseguiu montar diversos saquinhos de doces para distribuir às crianças. “Foi uma festa muito legal e as crianças adoraram”, disse Luciana, que se divertiu “dando” cartões amarelo e vermelho para os alunos.

O diretor da Sargento Euclides Alves de Araújo, Cláudio Carreira de Barros, destacou que a unidade atende a 245 alunos do primeiro ao quinto ano de escolaridade. Ele destacou que a festa teve a participação de 100% dos alunos e funcionários. “As famílias participam das atividades da escola, reforçando assim o nosso elo para o diálogo. O evento foi um sucesso”, acentuou Cláudio, destacando que está a seis anos na direção da escola.