Escolas e creches começam a montar a ‘Árvore dos Sonhos’ em Belford Roxo

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, visitou hoje (26) o Ciep Constantino Reis, a Creche Amélia Magalhães e a escola municipal Manoel Gomes. Todas as unidades municipais estão incluídas no projeto ‘Sementes do Amanhã’, que foi lançado no dia 13 de agosto.

Escolas e creches estão montando a “Árvore do Sonho”. A proposta abrange alunos de todos os segmentos, passando pela educação infantil, educação especial inclusiva, ensino fundamental e Ensino para Jovens e Adultos (EJA). No total, são mais de 40 mil estudantes.

De acordo com a proposta, o projeto será desenvolvido através de subprojetos intitulados Árvore dos Sonhos e cada uma das modalidades/etapa de ensino terá a sua árvore dos Sonhos com atividades e ações específicas ao seu público-alvo.

O aluno será motivado a protagonizar a sua história de sucesso com vistas a “colher os frutos” no futuro. “Essa etapa da Árvore dos Sonhos na Educação Infantil, por exemplo, é uma atividade que integra as ações do Plano Municipal da Primeira Infância, em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Comitê da Primeira Infância”, destacou o secretário de Educação, Denis Macedo.

Em uma analogia, o projeto considera o ato de educar à semeadura. A escola é o terreno; o aluno é a semente; a educação, a água e o adubo; os educadores são os semeadores; os sonhos são os frutos. A colheita é a realização dos sonhos.

Sementes do Amanhã

O projeto propõe momentos de discussão e reflexão onde os alunos serão motivados a sonhar, desejar algo para si, para sua família e para o lugar onde vivem, sempre buscando um futuro melhor. Ou seja, o aluno será motivado a protagonizar a sua história de sucesso com vistas a “colher os frutos” no futuro. Durante a execução do projeto haverá ainda palestras motivacionais, oficinas e relatos de histórias.