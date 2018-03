Escola Municipal Pastor Rubens de Castro será reinaugurada

Fotos: Rafael Barreto/PMBR

A Prefeitura de Belford Roxo reinaugura nesta terça-feira (20), às 10h, a Escola Municipal Pastor Rubens de Castro, no bairro Xavantes, que fica na Rua Beberibe, s/n. Depois de um incêndio provocado por um curto-circuito em julho de 2017, a estrutura da unidade passou por uma reforma completa. Agora, ela conta com seis salas de aula, cozinha, refeitório, laboratório de informática, sala de direção, três banheiros, salas administrativas, sala de leitura e informática. Tudo com acessibilidade. O teto tem forro antichamas, iluminação de led e telhas novas. A escola tem capacidade para 370 alunos em dois turnos, divididos em 12 turmas do 1º ao 4º ano.