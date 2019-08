Escola municipal de Belford Roxo ganha espaço para 100 crianças

Entrega de salas climatizadas, banheiros e parquinho foi feita pela deputada federal Daniela do Waguinho. Durante a solenidade, os pequenos cantaram a música ‘Meu pintinho amarelinho’

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o espaço infantil na Escola Municipal Manoel Gomes. O espaço tem capacidade para atender inicialmente cerca de 100 crianças, em duas salas climatizadas, dois banheiros (feminino e masculino) e um parquinho. A educação infantil funciona em dois turnos para atender crianças de 3 a 5 anos. Além disso, recentemente, a cozinha e refeitório da unidade passaram por uma reforma para melhor atender aos alunos e professores. A Escola Municipal Manoel Gomes fica na Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, bairro São Bernardo.

Durante a solenidade, os pequenos da primeira turma da educação infantil cantaram a música “meu pintinho amarelinho”. Um aluno do nono ano tocou clarinete e normalistas do Instituto de Educação de Belford Roxo homenagearam o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, com cartazes com sua foto e mensagens sobre a educação. Ainda nas apresentações, a turma do quinto ano apresentou uma dança que passou uma mensagem de inclusão. Ainda durante o evento, a deputada federal, Daniela do Waguinho e o secretário de Educação, Denis Macedo, fizeram a entrega simbólica dos novos kits escolares para os alunos da educação infantil e fundamental e a entrega dos kits para os professores.

Prazer estar dentro da escola

Para a deputada federal, Daniela do Waguinho, que já foi professora e diretora da rede, é prazeroso estar dentro de uma escola. “O prefeito Waguinho se sensibiliza muito pelas crianças e é muito importante que os outros administradores também pensem nos baixinhos e priorizem sua educação. Estarei em Brasília levantando a bandeira da educação, priorizando o desenvolvimento integral das crianças. O prefeito tem duas bases fortes para ajudá-lo com essa e muitas outras melhorias para Belford Roxo, que é o governo federal e o estadual com o deputado Márcio Canella”, ressaltou a deputada.

Compromisso do governo é de zerar as filas em creches até 2020

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, o compromisso do governo é de zerar as filas em creches até o fim do mandato. “O novo espaço infantil veio para fortalecer esse trabalho. Havia essa necessidade no bairro por ele ser bastante povoado e ter muita demanda. Os alunos da unidade foram bem receptivos e afirmaram que as crianças levam mais alegria para a escola. Pretendemos inaugurar mais espaços infantis em outras unidades. A próxima será a Escola Municipal Heliópolis, onde iremos dividir o número de alunos com a mais nova unidade no Xavantes, a Liceu Fluminense e assim ter espaço para a educação infantil”, informou o secretário.

A Escola Municipal Manoel Gomes possui 1.106 alunos e atende do 6º ao 9º ano, e conta também com uma turma de 5º ano, além da EJA (Educação de Jovens e Adultos). A diretora, Carla Luciana trabalha na unidade desde 2015 e ficou bastante emocionada da inauguração do novo espaço infantil. “É tudo muito novo e o nervosismo é grande, pois agora estamos educando crianças. Fizemos uma reunião com os alunos e professores e eles abraçaram a ideia da educação infantil de primeira. Em princípio, iríamos atender alunos de 4 e 5 anos, mas devido à demanda, o prefeito abriu uma exceção para alunos de 3 anos”, explicou a diretora. “Me considero privilegiado em ser vereador no mandato do prefeito Waguinho. A cidade está de cara nova. É trabalho para todos os lados. Hoje as pessoas tem orgulho em dizer que é de Belford Roxo. Não podemos deixar de destacar que a educação é a base de tudo”, afirmou o vereador Juarez da Farmácia.

Para as professoras da educação infantil da Manoel Gomes, Fabiana Dias e Daniele Capilu, é uma experiência maravilhosa toda essa iniciação, socialização e aprendizado da criança. “Muitas pessoas não valorizam a educação infantil que é a base do ensino. É importante que seja gradativo com bastante paciência. O município tem muita carência nessa área, então é essencial que tenhamos mais espaços infantis como esse com todos os recursos para desenvolver os alunos. Que essa unidade inspire outras escolas”, sugeriram as professoras.

Delegacia doa iogurte para escola da rede

“Que delícia”! A frase foi disparada pelo menino deficiente visual, Davi Francisco, 11, enquanto saboreava um iogurte de morango, pela primeira vez, doado, não só para ele, mas para cerca de 600 alunos que estudam no primeiro turno do Ciep Municipalizado Constantino Reis, Bairro São Bernardo, em Belford Roxo. Os donativos partiram do delegado titular da 54ª DP, Mauro César, e do chefe da delegacia, Bruno Framback, depois que agentes civis encontraram as bebidas lácteas apreendidas juntas com outras mercadorias.

Diretor do Ciep, Fábio Rocha, 38, afirmou que adorou a surpresa. “Muito sensível a atitude dos policiais. A maioria dos alunos é de família carente e por isso, não costuma ter iogurte em casa para consumir”, disse o diretor. As bebidas foram distribuídas logo depois da merenda servida com feijão, arroz, torta de legumes e ovos e ainda melancia de sobremesa.

Novidade saborosa

Assim como o menino Davi Francisco, Marcos Gabriel Dias Nogueira, 14 e Vitor Daniel da Silva Germano, 12, fazem parte da turma de inclusão especial do colégio, composta por dezenas de alunos com deficiência visual e auditiva. Eles foram os primeiros a receberem as bebidas. “Depois da melancia, um iogurte é tudo de bom”, afirmou Marcos. “Eu sou devorador de iogurte. Adoro demais”, revelou Vitor. Mas para Davi foi uma novidade saborosa. Seus pais, são também deficientes visuais e estão desempregados. “Meu pai e minha mãe não têm dinheiro para comprar pra gente. Na minha casa nunca tem iogurte”, contou ele que tem mais dois irmãos menores.

“Em nome do prefeito Waguinho (Wagner Carneiro) e do secretário de Educação, Denis Macedo, agradeço imensamente aos delegados Mauro e Bruno por terem disponibilizado essa ajuda significante. Nosso agradecimento também ao secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana, Robenilson Vasques, que intermediou a doação”, destacou o Chefe do Departamento de Merenda Escolar, Rafael Araújo, que ao lado do secretário Executivo de Educação, Thiago dos Santos, participou da distribuição do alimento.

Reportagem:

