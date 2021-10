Escola Firjan SESI oferece Novo Ensino Médio com formação técnica

Jovens do RJ, que estejam cursando ou tenham terminado o 9º do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo de 2.320 vagas gratuitas para o Novo Ensino Médio da Firjan SESI com Itinerário de Formação Técnica em parceria com a Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 16 unidades, para aulas em turno integral em 2022.

O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio e as inscrições devem ser realizadas através do mesmo, até às 18h do dia 7 de novembro. Na Baixada Fluminense são ofertadas 240 oportunidades nas seguintes unidades: Duque de Caxias (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD) e Nova Iguaçu (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD).

No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade – confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (neste caso, com até três anos de desligamento da empresa até a data de publicação do edital).

O início das aulas está previsto para 7 de fevereiro de 2022. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

Itinerário feito em parceria

Em sintonia com a nova legislação, o Novo Ensino Médio da Firjan SESI agrega à formação geral, ancorada na Base Nacional Comum Curricular, um itinerário de formação técnica em parceria com a Firjan SENAI, com diferentes possibilidades em cada escola.

O Itinerário de Formação Técnica em cada escola irá oferecer ao menos duas opções, conforme sua vocação regional (conferir no edital a oferta de cada escola): Informática, Redes de Computadores, Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Mecatrônica, Internet das Coisas, Mecânica, Manutenção Automotiva, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Design Gráfico, Multimídia, Programação de Jogos Digitais, Produção de Áudio e Vídeo, Computação Gráfica, Alimentos, Confeitaria, Edificações, Energias Renováveis, Logística, Planejamento e Controle de Produção e Segurança do Trabalho.