Escola e creches da rede municipal fazem formatura em Belford Roxo

A Escola Municipal Bairro das Graças, situada no bairro de mesmo nome em Belford Roxo, formou ontem hoje, 33 alunos de duas turmas do 5º ano de escolaridade em uma solenidade realizada na própria unidade. Além dos anéis, certificados e das becas, aconteceram também homenagens aos educadores, alunos e a família com um coral.

Já a Creche Municipal Amor à Criança formou 83 crianças de quatro anos. Em 2020 elas irão para a educação infantil. Após pegarem os diplomas, os alunos ainda receberam a visita do Papai Noel e apresentaram uma encenação sobre o nascimento do menino Jesus.

No mesmo ritmo, a Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin realizou dois dias de formatura no Salão Ana Artes Festas, divididos em manhã e tarde. No primeiro foram quatro turmas da Educação Infantil, totalizando 72 formandos. Já no segundo dia, a festa foi para 71 alunos de seis turmas do 5º ano, sendo 36 do ensino regular e 35 das classes substitutivas.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo