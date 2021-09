Era uma vez um sonho: graduada em Direito, iguaçuana enfrenta difícil jornada até ser aprovada na prova da OAB-RJ

A busca pela realização do sonho de ingressar na faculdade de Direito na Unig, em Nova Iguaçu, foi uma batalha árdua para Thais Tavares Schwenck, talvez a mais árdua de sua vida, uma vez que o acesso a uma instituição particular é para poucos. E para quem trabalha, o desafio é ainda maior.

Thais venceu esses desafios. Fez o vestibular e começou a sua jornada. Entretanto, ao chegar no 6º período precisou parar e ficou um ano sem estudar. Mas manteve o foco no seu objetivo, sem perder a fé em Deus. Recomeçou o 7º período em uma nova turma.

Entretanto, ao enfrentar mais um obstáculo por causa de uma cirurgia de emergência de apendicite, quando estava no 9º período, teve medo de parar mais uma vez. Foram três meses de recuperação por a cirurgia não queria fechar. Mesmo com o desconforto e ainda vulnerável por causa do procedimento, Thais assistiu às aulas.

Transformação

A recuperação veio com uma notícia que mudaria sua vida para sempre: a gravidez de Darwin: “Deus foi soberano novamente. Eu me recuperei e fiquei grávida!! Tive uma gestacão ótima! Fiz a 1ª fase da prova da OAB-RJ cursando o 10° periodo, em fevereiro de 2020. E gracas a Deus consegui a aprovação. Conclui o periodo com Darwin se virando pra lá e pra cá na barriga. Jogando futebol literalmente!”, conta ela, acrescentando que teve medo de não conseguir fazer as últimas provas antes de dar à luz.

Obteve nota 8.9

Thaís relata que conseguiu concluir o Trabalho de Conclusão do Curso ( TCC) com nota maxima e as etapas das provas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também. Parecia que tudo havia sido planejado por Deus. E foi!

“Logo em seguida fui pra maternidade e Darwin veio ao mundo. Conclui minha faculdade no meio da pandemia.

Não pude ter formatura, nem ir a cerimônia buscar meu diploma, pois estava com Darwin recém-nascido em casa. Mas estava realizada por ter concluído, com todo o sacríficio, a minha graduação”, disse.

A jovem mãe e advogada realizou a última fase da prova da ordem em agosto e conseguiu nota 8.9. “Foram muitos anos sonhando e lutando pra chegar até aqui. Nada foi fácil. Mas tudo valeu a pena!! Essa vitória eu dedico aos meus pais, que se dedicaram muito para me dar educação. Sou filha de doméstica e de um capinador, pessoas simples e especiais que sempre me ensinaram ir atrás dos meus sonhos. Etapa concluida. Vamos atrás de novos desafios”, conclui a advogada, com otimismo.