Equipe do presidente da Colômbia é vítima de emboscada

COLÔMBIA – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou, por meio de suas redes sociais, que a sua equipe de segurança sofreu um atentado a tiros na última quarta-feira (24). Segundo relatos do próprio governo, três carros da segurança presidencial foram atacados no município de El Tarra, no Norte de Santander. A equipe de Petro fazia reconhecimento do local quando foi atacada por seis pessoas.

De acordo com o comunicado divulgado pela presidência da República, o ataque foi feito com armas de fogo de longo alcance em direção aos veículos. O governo também informou que dois veículos ficaram detidos, assim como um motorista da Unidade Nacional de Proteção, que posteriormente foi liberado.

O jornal Página 12 informou que “outros carros e sua tripulação conseguiram passar pelo posto de controle. Já o jornal El Tiempo informa que os agressores estavam todos vestidos com roupas civis e usaram rifles e pistolas.

O local do atentado fica na sub-região de Catatumbo, fronteira com a Venezuela. Grande parte do conflito armado da Colômbia está concentrado nessa região.

Pacificar o país

Em comunicado nas redes, Petro reafirmou sua disposição em pacificar o país. “Isso é o que deve acabar no país. Chega de violência. Apesar de termos tido apenas danos materiais e as pessoas estarem salvas, o trabalho do governo continuará a insistir que é hora de paz”, escreveu.

Apesar do ataque contra a sua equipe de segurança, Petro confirmou presença em evento que seria nesta sexta-feira (26) na região.