Envolvido em chacina de Belford Roxo é morto pela polícia na Zona Norte do Rio

Um acusado de envolvimento na chacina em um bar de Belford Roxo, em 2019, morreu ontem (8) durante confronto com policiais militares da UPP Fazendinha quando praticava assaltos com outros comparsas.

A PM informou que os agentes realizavam patrulhamento pela Avenida Itaoca, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, quando foram atacados a tiros. Na ação, dois PMs e um motorista que passava pelo local no momento do tiroteio ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde das vítimas.

Em seguida, um suspeito envolvido no crime também deu entrada na unidade, já em óbito. A identidade dele não foi divulgada, mas, de acordo com a PM, ele já tinha quatro anotações criminais e estava envolvido na chacina do município de Baixada.

Na ação criminosa, quatro pessoas foram mortas e 19 ficaram feridas no Bar Rei do Peixe, no bairro Vila Dagmar. O ataque teria ocorrido por disputa territorial entre milicianos e traficantes.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).