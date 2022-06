Entregador é morto em ataque de traficantes em São Gonçalo

Um entregador de bebidas morreu baleado após ficar no meio de uma troca de tiros entre criminosos na manhã da última segunda-feira (13) no bairro ipiíba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Outras duas pessoas também morreram. A identificação das vítimas não foram divulgadas.

Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados após um baleado dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia. Na unidade médica, os PMs foram informados que o paciente se tratava de outro entregador que também havia sido baleado durante o ataque.

Ainda segundo a corporação, o motorista do caminhão relatou para os policiais que ele e os dois ajudantes estavam realizando uma entrega de bebidas na Estrada dos Bichinhos, no bairro Ipiíba, quando um veículo, não identificado, passou trafegando pela mesma via e os criminosos que estavam no interior do automóvel efetuaram disparos contra traficantes que atuam na região. Com isso, houve uma intensa troca de tiros. Ele conseguiu socorrer somente um dos ajudantes para a UPA.

Equipes do batalhão foram até o local com opoio do veículo blindado e constataram três homens mortos. um deles vestia o uniforme da empresa de bebidas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.