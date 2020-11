Engavetamento mata duas pessoas na Rodovia Anhanguera

SÃO PAULO – Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um grave engavetamento envolvendo um caminhão e quatro carros na Rodovia Anhanguera (SP-330) na noite da última sexta-feira em São Simão (SP).

As colisões em sequência aconteceram por volta das 23h30 em uma praça de pedágio no quilômetro 281 na pista com sentido a Ribeirão Preto (SP). Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, elas ocorreram depois que uma carreta que transportava ração animal, com placas de Brasília (DF), atingiu a traseira de um Santana, de Cravinhos (SP), que estava parado para pagamento do pedágio. Em seguida, um Voyage, de Belo Horizonte (MG), um Fiesta e um Honda City, de Sumaré (SP), que deixavam a praça, também foram atingidos.

Os motoristas da carreta e do Santana morreram no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. A passageira do mesmo carro foi socorrida em estado grave, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Ela e outras vítimas, que tiveram ferimentos leves e escoriações, foram levadas para hospitais de Cravinhos e São Simão. Nenhum funcionário da praça de cobrança ficou ferido.

A cabine do pedágio foi destruída. A perícia esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, os outros motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e ninguém estava sob efeito de álcool na direção.