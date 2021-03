ENCONTRARTE 20 ANOS: Festival terá documentário comemorativo

Jota Carvalho

[email protected]

A produção do Festival EncontrArte, que está com edital de inscrições abertas até o próximo dia 21, está preparando um documentário dos 20 anos de espetáculos.

Em paralelo a isto, o grupo corre contra o tempo para que o público possa assistir boas produções. De acordo com Tiago Costa, em anos anteriores até 600 grupos chegaram a se inscrever. “Este ano por conta da pandemia e dos baixos recursos esperamos 300 inscritos e só poderemos escolher nove”, contou.

Para viabilizar as apresentações, neste 2021 foi necessário restringir a participação para coletivos teatrais do Estado do Rio. Antes, segundo Tiago, contemplava grupos de todo Brasil. Colocar o festival na rua, num período em que o “ator” principal durante um ano é o novo Coronavírus, não está sendo tarefa fácil. De acordo com Claudina Oliveira, não fosse pela Lei Aldir Blanc não seria possível realizá-lo. “Sem patrocínio não temos como trabalhar. Precisamos de parcerias, mas muitas empresas quebraram” lamentou, acrescentando que a ajuda dos governos federal e estadual por meio da Lei são fundamentais neste momento.

Como o show não pode parar, além de selecionar apenas grupos do Rio, também não está sendo exigido trabalhos inéditos. “Entendemos que não haveria tempo hábil para montagem de peças inéditas. Com isto permitiremos reapresentações. Quem tiver trabalhos inéditos, maravilha! O importante é que o festival vai acontecer e poderá celebrar os 20 anos” comemorou Fabio Mateus.

Apesar dos 20 anos de luta para manter o EncontrArte na Baixada, o público verá, on-line, sua 19ª edição, já que no ano passado não teve apresentação. E isto obrigou os atores e produtores a buscarem alternativas para sobreviverem. “A Internet foi e está sendo uma grande aliada, pela sobrevivência”, dizem os produtores numa só voz.

Inscrições até o próximo dia 21

Interessados em participar do Festival devem acessar www.encontrarte.com.br/edital. Estão aptos a concorrer produções infantis, infanto-juvenis e adultos, de qualquer gênero: drama, comédia, musical, farsa e épico com atores, bonecos, formas animadas e sombras. Não será cobrada taxa de inscrição para o festival, que acontecerá no período de 25 deste março a 15 de abril, e um mesmo grupo poderá inscrever mais de um espetáculo, mas somente um será selecionado.

Fábio Mateus, Claudina Oliveira e Tiago Costa confessaram, que vivem ansiedade diferente das anteriores, mas estão esperançosos em boas apresentações apesar do momento de pandemia. “É muito bom poder voltar com o espetáculo”, vibrou Fábio Mateus.