Encontrado corpo carbonizado que pode ser de PM na Baixada

Um corpo carbonizado foi encontrado por policiais militares dentro do porta-malas de um veículo na Rua Rocha Pita, na comunidade da Prainha, em Duque de Caxias. A vítima pode ser um PM que estava desaparecido.

Segundo a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para checar um carro em chamas no local e, após o Corpo de Bombeiros controlar o fogo, um corpo foi encontrado no porta-malas do veículo. Ainda não há identificação da vítima. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e fez perícia na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte e que diligências estão em andamento para esclarecer a motivação e os autores do crime.