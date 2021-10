Empresários são ameaçados por milicianos em Queimados

Família diz ter sido abordada por criminosos armados que cobraram ‘taxa de segurança’: “Se não pagarem, morrem”

A bandidagem impera em Queimados, na Baixada Fluminense, enquanto a população vive sob o jugo do medo imposto pela milícia e o tráfico. Nesta semana, uma família de empresários relatou ao Hora H que vem sofrendo constantes ameaças por parte de criminosos da localidade onde mantém comércio, na região central. O caso está sendo investigado por policiais civis da delegacia da Posse (58ª DP), onde foi feito o registro de ocorrência.

De acordo com os irmãos Carlos Eduardo, Carlos Henrique e Carlos Alberto Castelano, que administram pontos comerciais e são bem conhecidos na região, os bandidos estariam cobrando taxa em troca de falsa segurança. Eles relatam ainda que o medo é constante, sendo que em menos de três meses foram duas ameaças. No último domingo, três homens armados, que usavam bonés e máscaras e seriam milicianos, abordaram as vítimas para fazer mais uma cobrança. Como a quantia não foi paga, eles deixaram um recado em alto e bom tom: “Se não pagarem, vão morrer”.

Por causa da intimidação, os irmãos decidiram restringir a movimentação na região, evitando alguns locais por receio de acontecer o pior a qualquer momento. “Infelizmente, essa é uma realidade cada vez mais presente em Queimados”, desabafou um dos empresários que teme pela sua e a vida dos irmãos.

Milícia impõe o terror

O combate à atuação da milícia tem sido uma das prioridades da Polícia Civil. Os grupos paramilitares se proliferam como vermes em todos os lugares, assim como o tráfico de drogas. Eles impõem o medo, ameaçam, roubam a liberdade dos moradores e instalam um estado paralelo, com suas próprias leis.

Queimados, pelo relato das vítimas, não é uma exceção. Os milicianos vivem em guerra com traficantes pelo controle de áreas onde se permitem explorar, implantar as ações violentas e até matar. À polícia cabe identificar esses grupos e colocar atrás das grades. Quem quiser denunciar a atuação de milicianos e de integrantes do tráfico de drogas pode ligar para o Disque Denúncia através do telefone 2253-1177. O anonimato é garantido.