Empresário é atacado por grileiros com taco de beisebol em Maricá, na Região Metropolitana do Rio

Ameaças de morte e intimidação têm perseguido o empresário Orlando Barbosa da Silva Folhes, de 40 anos, desde que ele adquiriu um terreno em Inonã, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

Mas o que era ameaça, se transformou em vias de fato. No final do mês passado, por volta das 20h, o empresário foi atacado com golpes de taco de beisebol por supostos grileiros (pessoas que se apossam de terras de forma ilegal) que atuam na região. Ele sofreu graves lesões e ficou internado para se recuperar dos ferimentos.

Orlando relatou à Polícia Civil que tem sido vítima de constantes ameaças por parte dos criminosos. No dia do crime, ele estava trabalhando numa obra em sua propriedade. E, após trabalhar o dia inteiro com seus funcionários, decidiu pernoitar no terreno devido ao horário avançado.

“Desaparecer de Inonã”

Ainda de acordo com os relatos, ele precisou se dirigir a cidade de Saquarema quando, na altura de Jaconé, percebeu que o motorista de um veículo de cor prata e com o farol alto, buzinava insistentemente, até se aproximar do carro. Neste momento, três homens armados desceram e um deles, que segurava um taco de beisebol, passou a desferir golpes contra o empresário, que tentou se proteger com as mãos.

Orlando afirma ter ouvido um dos bandidos falar que no próximo ataque ele seria morto, que não “haveria outra chance; que era para ele desaparecer de Inonã, porque iriam voltar”. A agressão foi registrada na 82ª Delegacia Policial (Maricá), que investiga o caso.