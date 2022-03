Empresário do setor automotivo é assassinado a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O empresário Edson Calinosk foi assassinado na manhã de hoje (23), na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti (conhecida como Estrada Iguaçu), na altura do bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A família dele é dona da maior loja de pneus da região e também no Rio.

De acordo com as primeiras informações, a vítima parou o carro, um Toyota Corolla, no sinal de trânsito em frente à Escola Municipal Professor Osires Neves. Nesse momento, uma moto com dois homens se aproximou e o garupa fez vários disparos na direção de Edson, que morreu na hora. No vidro, do lado do motorista, havia seis marcas de tiros.

Testemunhas contaram que, ao perceber a aproximação da moto com os criminosos, Edson ainda tentou acelerar, mas acabou atingido pelos disparos. A dupla fugiu em direção ao bairro Miguel Couto, também em Nova Iguaçu.

DHBF descarta tentativa de assalto

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, descarta a possibilidade de tentativa de assalto e trata o crime como execução.