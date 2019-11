Empresário do Rio conhece história de personagem da vila de Carlinhos Maia em Alagoas

Pizzaiola ficou famosa nas redes sociais depois que passou a ser ‘orquestrada’ pelo ‘Rei dos dos Instagram’, conhecido em Penedo como ‘anjo’ que puxa todo mundo para o alto

A Vila Primavera de Maia, conhecida no mundo inteiro através do trabalho do humorista Carlinhos Maia, que ganhou o título de ‘Rei dos Instagram’, também pode ser chamada de berço da superação e sucesso na geração de renda.

Pelas mãos do artista, os personagens da vila em Penedo, cidade histórica de 64.497 habitantes, no Baixo São Francisco, em Alagoas, saíram do anonimato e ganharam as redes sociais, com milhões de seguidores. Um deles em especial chamou a atenção do empresário Luciano Lemos, de Nova Iguaçu. Fã do trabalho de Carlinhos Maia e dos personagens da famosa vila, ele conheceu Nayane Vieira, a Nai, de 22 anos, na mídia social, se encantou com sua história de vida e a apresentou ao Hora H. “Admiro o que ele faz como influenciador digital e como pessoa. Acompanho o trabalho do Carlinhos há pouco tempo, mas o suficiente para perceber que o sucesso

não lhe subiu a cabeça. E quanto a Nayane, chama atenção por ser uma jovem esforçada, com o pé no chão que ganhou apoio do humorista para seguir com seu negócio”, destaca.

Chamado de ‘anjo’

O Hora H conversou com a microempresária através do aplicativo Whatsapp e descobriu porque Carlinhos Maia é chamado de ‘anjo’ na Vila Primavera. Nayane, que mora que nasceu e vive no local, começou um pequeno negócio em casa. Hoje ela fala com orgulho que é proprietária da Pizzas da Vila, que começou a bombar após o humorista dar seu ‘toque de anjo’.

“Eu o conheço desde a infância. Aqui é uma sem saída e a maioria é família. Via que Carlinhos gostava de aparecer nas redes sociais. Foi radialista e fotógrafo até chegar no que é hoje por ser humilde de coração. Ele é aquele tipo de pessoa que sobe degraus e leva a gente junto”, diz a pizzaiolo, orgulhosa.

Nayane lembra que Penedo, mesmo sendo uma cidade histórica, estava esquecida, e o humorista foi o maior responsável por apresentá-la ao mundo. “Ele alavancou o turismo na região, trouxe famosos. Acho incrível porque onde Carlinhos põe a mão, acontecem coisas boas. Há dois anos estou tocando o meu negócio. Depois que ele passou a me ajudar, ganhei mais clientes. Tudo o que falam dele é verdade porque é um anjo. Deus o abençoa porque ele tem um coração bom”, afirmou acrescentando que sua meta agora é adquirir um forno industrial. Ela conta que utiliza o fogão comum para assar a pizza e o pedido demora duas horas para ficar pronto. “Com o forno industrial consego agilizar mais rápido o atendimento à clientela. Com Carlinhos do meu lado e as bênçãos de Deus vou conseguir”, afirma.

Mais de 8 milhões de visualizações por dia

Aos 27 anos, o também influenciador digital (influencer digital) Carlinhos Maia, atua na internet há apenas três, o suficiente para conquistar espaço no mundo das celebridades. Em junho ele entrou no ranking internacional, ficando em segundo lugar entre os perfis mais vistos nos stories do Instagran perdendo apenas para a socialite americana Kim Kardashian. São mais de 8 milhões de visualizações por dia que ele consegue na Internet.

A fama do ‘Rei dos Instagram’ conquistou o planeta até chegou até o brasileiro radicado nos Estados Unidos, Romero Brito, que presenteou os moradores da Vila Primavera de Maia com várias telas do pintor que hoje ‘iluminam as fachadas das casas.

Reportagem: Antonio Carlos