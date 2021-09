Empresário Celso Filho, da Cosan, e família morrem na queda de bimotor em Piracicaba

Entre as vítimas do acidente do bimotor na manhã desta terça-feira (14) em Piracicaba, estavam o empresário Celso Silveira Mello Filho, sócio acionista da Cosan, do ramo sucroalcooleiro.

Ele estava com a família na aeronave King Air 360. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo. Todos os ocupantes morreram. A ocorrência foi informada pelo Corpo de Bombeiros às 9 horas.

Veja quem são as vítimas:

Celso Silveira Mello Filho, 73 anos

Maria Luiza Meneghel, 71 anos

Celso Meneghel Silveira Mello, 46 anos

Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin, 48 anos

Fernando Meneghel Silveira Mello, 46 anos

Piloto: Celso Elias Carloni, 39 anos

Copiloto: Giovani Dedini Gulo, 24 anos

Celso Silveira era economista, já participou da coordenação geral na implantação de projetos na Usina Costa Pinto S/A – Açúcar e Álcool, onde fez parte de aumento da capacidade de produção de Álcool.

Acionista da Cosan, era irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, o bilionário Rubens Ometto Silveira Mello. Uma lista divulgada pela revista Forbes em 2013 apontava o empresário brasileiro Rubens Ometto entre os 10 bilionários mais “verdes” do mundo naquele ano. Na lista, a revista cita bilionários do setor de “energia limpa”. A Cosan é um dos maiores produtores e processadores de cana-de-açúcar e um dos maiores produtores de etanol do mundo.

Foi fundada em 1936 na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, com a fundação de sua primeira fábrica para moagem de cana-de-açúcar. A partir da década de 1980, expandiu a atuação com a aquisição de várias fábricas no estado.

Império

Suas 23 plantações ocupam quase 600 mil hectares de terra e empregam 45 mil pessoas. A Cosan tem hoje cinco verticais de atuação. A mais recente anunciada foi no setor de mineração.