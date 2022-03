Iguaçuana é exemplo de empreendedorismo, coragem e determinação

A história de Daniela Soares Resende daria um ótimo roteiro para um filme. A iguaçuana, que começou a trabalhar aos 5 anos, vendendo essências e higienizando os veículos no lava a jato do irmão, se transformou numa das mais prósperas empresárias da Baixada Fluminense e exemplo de mulher que sabe conquistar seu espaço.

De origem humilde, ela e os outros 11 irmãos aprenderam com pai, pedreiro, e a mãe, uma dona de casa, que o trabalho e os estudos devem seguir em paralelo e são importantes na vida. “Só que o que mais amo fazer é trabalhar com vendas, atendimento ao público, e sempre estar inovando e conhecendo diversas áreas”, lembra Daniela, que na adolescência vendia roupas de praia para as amigas da escola e vizinhas.

Dirigir caminhão é uma das paixões

A jovem empreendedora também é cabeleireira, designer de sobrancelhas, depiladora, e habilitada na Categoria D. Ela dirige caminhão, uma de suas paixões, com propriedade e segurança. Os amigos dizem que a empresária é de mil e uma utilidades.

E não é exagero! Aos 19, Daniela fez uma pausa no curso de enfermagem para montar sua primeira loja. a ‘Ovos Caramuru’ deu tão certo que em menos de seis meses já tinha alcançado a meta de vendas. E mais: além de mudar para um espaço maior, ela conseguiu inaugurar uma filial e, hoje, o negócio é referência no atacado e varejo.

“Muitos diziam que era um projeto de louco, que só “ovos” não venderia assim, que eu precisava estudar porque era muito nova para viver só do comércio. Não é fácil empreender. Mas, depois tive a ajuda de algumas pessoas. Meu irmão, Fernando, e uma tia do meu ex namorado abraçaram o projeto”, contou.

Problemas com o peso

A empreendedora chegou a ter problemas com a autoestima após engordar cerca de 20 kg. Aos 23 anos, o sinal de alerta foi aceso e ela percebeu que era a hora da mudança. Além se submeter a alguns procedimentos cirúrgicos, voltou à academia e a fazer musculação.

Após recuperar o peso, Daniele fez upgrade (atualização) no seu estilo de vestir e passou a ser elogiada. “Certo dia estava orando e Deus disse que eu iria abrir uma nova loja. A princípio, fiquei assustada pois estávamos em meio à pandemia. Mas em poucas semanas, ele colocou no meu coração o desejo de procurar um espaço para um novo negócio que nem eu mesma saiba o que era. Então liguei pra um amigo, que é comerciante e ele me ofereceu a loja dele. Após algumas pesquisas, decidi por um negócio que pudesse ajudar outras mulheres a ter autoestima e amor-próprio e montei a loja Ds Fitness”, afirma a empresária.

Segundo ela, aos poucos o negócio tem prosperado. “Para honra e glória do meu Deus, estamos subindo os degraus devagarinho, e sempre com os joelhos no chão. Deus sempre nos mostra o caminho a ser seguido, mas precisamos de coragem para fazer a diferença; precisamos de ousadia para ir em busca dos nossos ideais. Quero sempre agradecer e honrar esse Deus maravilhoso que tem me permitido viver coisas extraordinárias, pois nada seria possível sem Ele ter sido a base. E também aos meus pais que sempre foram exemplo de amor, dedicação e base familiar”, concluiu.