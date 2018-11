Emoção na despedida ao ex-vereador de Nova Iguaçu, Jorge Marotte

Jota Carvalho

Devoto fervoroso de São Jorge e católico praticante, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Jorge Marotte Corrêa, Marotte Já É, foi sepultado na tarde de ontem (13), no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita. No plenário da Casa Legislativa aconteceu o velório durante toda manhã. Familiares, amigos, autoridades políticas, assessores e lideranças comunitárias, que o acompanham desde 2001 quando se elegeu vereador pela primeira vez, foram prestar a última homenagem a ele. No telão, as fotos mostraram um pouco de sua trajetória durante seus 55 anos. Ele faleceu no último domingo (11), vítima de um infarto fulminante.

A mãe, professora Alcina Marotte, surpreendeu a todos pela serenidade. “Meu filho foi um grande homem. Cumpriu sua missão na terra e segue para os braços do Pai agora. Ele está em um ótimo lugar”.

Querido por muitos, amante do futebol e do samba, teve seu caixão coberto pelas bandeiras do Vasco, time do coração, e da Escola de Samba Leão de Nova Iguaçu, da qual foi presidente. Todos os vereadores da atual legislatura estiveram presentes à cerimônia, assim como ex-vereadores e políticos de todo o Estado. O governador do Rio, Pezão, amigo de muitos anos, também compareceu.

O presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Rogério Teixeira Junior, Juninho do Pneu, decretou luto oficial no âmbito do Poder Legislativo, por três dias, a partir de 12 de novembro. “Um grande ser humano nos deixa hoje. Descanse em paz, Marotte”, disse Juninho.

Confiram outras imagens do velório na Câmara de Vereadores