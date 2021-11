Embarcação pega fogo no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde

Uma embarcação pegou fogo no mar de Angra dos Reis, no Sul Fluminense, na manhã de hoje (23). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu perto da Ilha do Cavaco, na região do Camorim Grande.

Os agentes foram acionados por volta das 11h15 e conseguiram apagar as chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu. Registros feitos por moradores e postados nas redes sociais mostram que a embarcação ficou danificada, principalmente, na parte da popa — parte posterior.