Emater-RJ e Caixa Econômica: convênio para assistência à produtores rurais

No dia 18 de outubro (segunda-feira), às 14:00, no Horto, em Niterói-RJ, será celebrado o Convênio entre a EMATER-RIO e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que prevê a prestação de assistência técnica e gerencial aos produtores rurais mutuários do crédito rural disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

Participarão da solenidade, o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, a Diretoria Executiva da EMATER-RIO, a Gerência Nacional do Agronegócio da Caixa Econômica Federal, a Superintendência Executiva de Varejo, as Superintendências Regionais da Caixa Econômica Federal, Rio Capital, Sul Fluminense, Norte Fluminense e Região Metropolitana, Gerente da Ag Fonseca, além dos Supervisores Regionais, Gerentes Técnicos Estaduais e de técnicos das áreas Contábeis e Financeiras da EMATER-RIO.