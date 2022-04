Emater-Rio celebra acordos de cooperação técnica para promoção da segurança alimentar e preservação ambiental no Estado

No intuito de firmar projetos e acordos de cooperação técnica para a melhoria da qualidade de vida do produtor rural e do meio ambiente, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) reuniu no Centro de Treinamentos executivos e representantes do setor em Italva, região Noroeste, na última terça-feira (30/3). Na oportunidade, foram expostas as ações contínuas de extensão rural e prestação de serviços em diversas frentes da responsabilidade socioambiental.

A ocasião também serviu de abertura para o I Simpósio Regional de Pesca e Aquicultura do Norte e Noroeste Fluminense. Autoridades como o deputado Jair Bittencourt, vice-presidente da ALERJ, o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, o presidente da FAERJ, Rodolfo Tavares, e o prefeito de Italva, Léo Pelanca, marcaram presença.

Secretário faz um retrospecto do seu trabalho

O secretário Marcelo Queiroz, que se descompatibilizou devido às eleições gerais, resgatou um retrospecto dos últimos três anos de trabalhos, quando na época houve discussões para possíveis extinções das empresas públicas vinculadas à pasta estadual de Agricultura.

“Entrei um pouco perdido, mas fui me apaixonando e as coisas foram acontecendo. São pequenos gestos que fazem a diferença, como se desprender da questão política para pensar no macro. Assumi a secretaria que mal pagava a folha com R$ 8 milhões e deixo ela com orçamento de R$ 260 milhões, graças a todo o esforço capitaneado em conjunto. As discussões não eram de realizações, mas se ia ter extinção ou não. Hoje, ninguém duvida da capacidade das nossas empresas públicas”, ressaltou, destacando o espaço que a Agricultura ganhou na imprensa nos últimos anos.

Queiroz frisou a presença constante das entidades do setor, fundamentais para a superação dos desafios de abastecimento durante a pandemia, e o fortalecimento de matrizes econômicas sustentáveis, como a piscicultura. “Tínhamos poucas certezas e o medo anunciado da falta de comida que graças a Deus não aconteceu. Tivemos o apoio das associações, sindicatos, da ALERJ e Executivo e entregamos um Rio totalmente abastecido. Este simpósio teve um significado especial pois mostra a força da pesca e consegue inserir no contexto do Rio+30. São 52 milhões todos os anos no bolso do produtor, 35 mil produtores beneficiados pela lei do ICMS Rural. Tudo isso é aumento de credibilidade”, concluiu.

O deputado Jair Bittencourt enfatizou a mudança de um cenário de quase extinção das empresas públicas da Secretaria Estadual de Agricultura (Seappa) para uma pujante retomada de resultados. Nesse sentido, se dá a necessidade de aproximação entre os órgãos de representação e o compartilhamento de agendas em comum interesse. “Só quem luta pela agricultura sabe da dificuldade do processo e da importância dos consórcios, por exemplo, para alavancar melhorias. A única coisa que dificulta a nossa vida é a divisão; é duro analisar pessoas, em momentos passados, que nunca conheceram o interior do estado, querendo acabar com a estrutura da secretaria, porém agora vemos os resultados da persistência e do bom trabalho”, citou.

Assistência e qualidade presentes

Um dos projetos mais recentes da Emater-Rio foi em parceria com a Fundação Banco do Brasil para o provimento básico de alimentos e material de higiene às populações em vulnerabilidade social. O apoio ao escoamento e comercialização de produtos somou um montante de 84 toneladas de alimentos adquiridos. Ao total, mais de 22 mil pessoas e 4.700 famílias receberam alimentos da agricultura familiar, em mais de 4.700 cestas montadas. Foram mais de 150 produtores beneficiados e 10 mil pessoas alcançadas pelo auxílio Gás.

Selo de Qualidade do Café

Outro projeto foi o Selo de Qualidade do Café do Rio de Janeiro, lançado , no intuito de estabelecer parâmetros e procedimentos de qualidade econômica, social e ambiental na produção cafeeira, aumentando a segurança e confiabilidade. A divisão do plantio irá tipificar os grãos em Ouro, Prata ou Bronze, aumentando a competitividade entre os negócios.

Confiança entre atores do setor

O presidente da Emater-Rio, Marcelo Costa, celebrou a confiança entre atores do setor para unificar ações e promover alternativas técnicas sustentáveis ao ecossistema do produtor rural. “A Fundação BB nos procurou e viabilizou a entrega de cestas, já atendemos as regiões Serrana, Noroeste, Norte e Metropolitana. Encerramos uma etapa dessa campanha em que não tem sequer um documento assinado; tudo é confiança e execução de parte em parte, envolvendo prefeituras e extensionistas. Já temos data de um novo projeto em parceria com a Fundação de plantação de 4 mil mudas no Parque Nacional da Pedra Branca, no próximo 6 de abril, com expectativa para atender todo o estado também”, concluiu.

O diretor técnico da Emater-Rio, Marconi Resende, apontou os números do projeto piloto Mais Saúde no Campo, que promove os cuidados de saúde básica às comunidades rurais. “O projeto leva atendimento dos médicos, enfermeiros e dentistas e o Município entra com a infraestrutura. Nos 3 meses de atuação, tivemos 403 atendimentos médicos, 246 atendimentos odontológicos, 91 exames coletados e 4 atendimentos de urgência/emergência, totalizando 1026 serviços de saúde prestados no campo”, destacou.

Resende ainda indicou que o projeto é uma iniciativa de forte interesse para estender a outras regiões do estado, a partir da região Noroeste, com a união com atores públicos e privados do setor. “Foi um alinhamento que fizemos durante a pandemia, em que a parceria tem dado muito certo. São números fantásticos que nos animaram a prospectar e ampliar novos lugares de atuação”, acrescentou.

Acordos de cooperação

A Emater-Rio celebrou um Acordo de Cooperação Técnica com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) para o programa de melhoria e disponibilidade hídrica, intitulado Mananciais. Ao todo, serão investidos R$ 2,5 milhões em quatro das nove regiões hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e seus afluentes através de práticas e ações de incremento da restauração e preservação ambiental. O documento está previsto para ser assinado no início de abril.

Programa AgroResidência

Outra parceria que está em vias de negociação é com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) para o Programa AgroResidência, promovido pelo Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O interesse é apoiar a qualificação técnica por meio de treinamentos práticos a estudantes recém-egressos, supervisionados e orientados pela UENF. Dentro do acordo, a Emater-Rio irá ceder os escritórios para serem as unidades residentes, situados nas regiões Norte, Noroeste e Centro/Litorânea do estado.

Bovinocultura sustentável

Já o acordo de cooperação com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é no viés do desenvolvimento da bovinocultura sustentável no estado. O acordo visa o intercâmbio de informações e capacitações de técnicos enfocados na pecuária leiteira. O documento prevê um programa de capacitação continuada, diagnóstico de eficiência na gestão, eventos técnicos e a implementação de cinco Unidades de Referência Tecnológica e Pesquisa de Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, sendo em cada região do estado, com duração de cinco anos.