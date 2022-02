Em visita ao Rio, Queiroga anuncia abertura de 235 leitos para Covid

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou no último sábado (29) a abertura de 235 novos leitos para Covid no estado do Rio de Janeiro. Em visita ao Hospital Federal de Bonsucesso e o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mais conhecido como Hospital do Fundão, ele afirmou que espera que as instalações sejam concluídas em 10 dias.

“Estamos trabalhando fortemente para que esses leitos estejam prontos o mais rápido possível”, disse Queiroga. O ministério também confirmou a contratação de 1,7 mil profissionais de saúde para os hospitais federais do Rio.