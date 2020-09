Em retorno do Cariocão sub-20, Flamengo vence o Nova Iguaçu

Com gols de Samuel e Gustavo, o Rubro-Negro bateu a Laranja Mecânica por 2 a 1; no outro jogo, Fluminense bateu o Botafogo por 1 a 0

Após quase seis meses, o Campeonato Carioca sub-20 finalmente retornou, e o Flamengo recomeçou como terminou: vencendo. Se no dia 14 de março, última partida do Rubro-Negro na competição antes da paralisação, houve vitória por 4 a 2 sobre o Friburguense, nesta quarta-feira (9), a vitória foi por 2 a 1, contra o Nova Iguaçu.

A Laranja Mecânica da Baixada abriu o placar logo no começo da partida, aos 3 minutos, com Ewerton. No entanto, ainda no primeiro tempo, Samuel e Gustavo viraram para o Mais Querido e deram números finais à partida.

Nesta quarta-feira (9), aconteceram ainda outras duas partidas pelo Campeonato Carioca sub-20. O Fluminense bateu o Botafogo por 1 a 0, enquanto Portuguesa-RJ e Macaé ficaram no empate: 2 a 2.

Ainda faltam quatro jogos para fechar a segunda rodada da competição. Às 15h, desta quarta-feira (9), se enfrentam: Volta Redonda x Bangu, Resende x Boavista, Friburguense x América-RJ, Vasco x Cabofriense.

Via Vavel