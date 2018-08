Em Queimados, Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade retoma atividades

Foto: Thiago Loureiro / PMQ

Para quem está acostumado a praticar exercícios físicos, manter a regularidade é essencial, independente da faixa etária. Por isso, ontem, os alunos do Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (CELTI) de Queimados tiveram motivos para festejar. Não só pelo retorno das aulas oferecidas no espaço, mas também pelo acréscimo de duas novas modalidades de dança: a zumba e o carimbó (ritmo típico do Pará).

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUINTA (02) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.