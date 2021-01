Em Belford Roxo, técnica de enfermagem Kelly Cristina é a primeira pessoa vacinada contra Covid-19

Texto: ASCOM / PMBR

Edição: Jota Carvalho / HORA H

Fotos: Rafael Barreto/PMBR

A Prefeitura de Belford Roxo recebeu, na terça-feira (19/01), 3.687 doses da vacina Coronavac para fase inicial da campanha. A primeira pessoa a ser imunizada foi a enfermeira Kelly Cristina Barbosa de Lima, 43 anos, que é técnica do Hospital Municipal. À medida em que as doses forem chegando ao município, 48 postos de saúde serão colocados à disposição da população.

Depois de Kelly Cristina ser vacinada, os funcionários do Hospital Municipal, onde a cerimônia foi realizada, começaram a ser imunizados. “Confesso que não acreditei. Mas fico orgulhosa em poder colaborar com este momento histórico para o país. Nesse período de pandemia acredito que atendi mais de 600 pessoas com Covid-19”, disse Kelly.

Prefeito Waguinho: “Iremos vacinar

cada morador de Belford Roxo”

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, declarou que o município seguirá as determinações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. “Hoje é o início da solução com a chegada da vacina. Estamos começando com os profissionais da Saúde, que são verdadeiros guerreiros no combate à doença. Desde o início da pandemia estamos trabalhando para combater o coronavírus. Iremos vacinar cada morador de Belford Roxo, mas cada um no seu tempo”, concluiu Waguinho. “Hoje é um dia muito importante e um marco para o município de Belford Roxo, pois vacina irá nos ajudar a vencer esta batalha”, completou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ao lado do diretor-médico do Hospital, Carlos Morelli.

Deputada Daniela do Waguinho se emociona

Logo no início do seu discurso, a deputada federal Daniela do Waguinho se emocionou e foi às lágrimas ao lembrar que perdeu o pai há quatro meses vítima da Covid-19. “A vacina chegou, mas devemos continuar com todas as medidas como o uso de máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento social. As pessoas estão brincando com uma doença que mata. Fico assustada quando vejo praças, shoppings e bares lotados. A pandemia não acabou. Quero agradecer aos funcionários da Saúde, pois estiveram firmes na linha de frente”, frisou.

Em seu discurso, o deputado estadual Marcio Canella elogiou o trabalho do governador Cláudio Castro, que foi a São Paulo buscar as doses da vacina Coronavac. “Hoje é um dia para ficar na história do município, pois essa doença matou muitas pessoas no Brasil. A vacina é o início de uma nova era”, arrematou o deputado, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella.