Eleito Mister Brasil Unificado Teen, Iguaçuano concorre ao Mister Universo

Orgulho da cidade da Baixada, o iguaçuano Alberi Felipe, de 17 anos, venceu o concurso Mister Brasil Unificado Teen no sábado passado, na Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG). Morador do bairro Caioaba e estudante do segundo ano do ensino médio, Alberi agora vai representar o Mister Universo no Peru.

“Coloco-me à disposição das autoridades do meu município, do meu estado e do meu país para mostrar as belezas naturais, arquitetônicas e culturais do nosso Brasil, incluindo o todo. Me sinto preparado para tal tarefa.”, disse.

A cerimônia de premiação foi realizada no Teatro da Cidade, na Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte

Uma das maiores revelações

Alberi foi considerado uma das maiores revelações e destaques do concurso, pois foi aclamado pela Mudart Produções, coordenadora oficial do concurso no Rio de Janeiro, apenas 15 dias antes do evento, e, com pouco tempo hábil para o treinamento, o jovem foi o vencedor da disputa com outros competidores que vinham treinando há cerca de quatro meses.

O jovem também ganhou a faixa de melhor projeto social a nível nacional, através do trabalho voluntário filantrópico que realiza oferecendo ‘um dia da beleza’ em abrigos de idosos, com manicure, cortes de cabelos e barbas, doação de material de higiene pessoal e o mais importante, distribuindo carinho e amor.

Com a conquista do título nacional, Alberi Felipe se classificou para ser o representante do Brasil no Mister Universo Unificado Teen, que será realizado em 2020, na cidade de Arequipa, no Peru.