Eleições presidenciais: candidato de oposição morre de Covid

A morte do principal rival do presidente Denis Sassou Nguesso nas eleições do último domingo na República Democrática do Congo, significa uma guinada inesperada para a votação, na qual o chefe de Estado espera ser reeleito em primeiro turno.

Guy-Brice Parfait Kolelas, de 61 anos, testou positivo para Covid-19 na última sexta-feira e faleceu na França hoje (22), pouco depois de ter sido transportado de avião de Brazzaville, dia da eleição. “Morreu no avião que veio buscá-lo em Brazzaville no domingo à tarde”, declarou Christian Cyr Rodrigue Mayanda, diretor de sua campanha.

O MP de Bobigny (nordeste de Paris) informou à AFP que abriu uma investigação sobre a morte de Kolelas, que não teve o corpo repatriado até o momento.

Poucas horas antes do início da votação, Kolela divulgou um vídeo em que, deitado em uma cama, afirmou que lutava “contra a morte”. “Meus queridos compatriotas, lutando contra a morte, mas peço que se levantem. Votem pela mudança. Assim não terei lutado por nada”, afirmou, debilitado.