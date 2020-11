Eleições municipais alteram composição da Assembleia Legislativa do RJ

Ao todo, 15 parlamentares disputaram as eleições municipais deste ano. Dois deputados estaduais venceram as disputas por prefeituras do estado nestas eleições municipais, ocorridas último domingo. A deputada Marina Rocha (PMB) foi eleita em Guapimirim, na Baixada Fluminense, com 48,71% dos votos; e o deputado Welberth Rezende (Cidadania) será o novo prefeito de Macaé, na Região Norte Fluminense, eleito com 23,93% dos votos.

Já o deputado estadual Renato Cozzolino (PP), que disputou a prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, teve a maioria dos votos (27,13%). Entretanto, a validação da candidatura dele aguarda julgamento de recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ao todo, 15 deputados disputaram as eleições municipais deste ano.

A vaga ocupada por Marina será preenchida pelo suplente Wellington José Da Silva (PMB), que recebeu 11.568 votos na eleição para deputado de 2018. Wellington é comerciante no Rio de Janeiro e assumirá seu primeiro mandato. Na vaga do deputado Welberth Rezende deverá assumir o candidato Noel de Carvalho (PSDB), que teve 24.614 votos e atua na cidade de Resende, Região Sul Fluminense.

Ele foi deputado estadual na Alerj por três mandatos (1998, 2002 e 2006), além de secretário de Agricultura no governo Anthony Garotinho (1999-2002) e de Habitação no governo Sérgio Cabral (2007-2008). Noel também foi prefeito de Resende por duas vezes (1976 e 1988).Ainda na disputa pelo 2º turnoA disputa eleitoral continua para o deputado Léo Vieira (PSC), que segue para o segundo turno em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O parlamentar recebeu 19,48% dos votos e tem como vice o também deputado Marcos Muller (SDD).

Indefinição

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a situação também está indefinida: existe a possibilidade de o deputado Marcelo Dino (PSL) e o candidato Dica (PL) continuarem concorrendo à prefeitura, dependendo do resultado do recurso do atual prefeito Washington Reis, que teve a candidatura indeferida pelo TRE.Deputadas disputaram administração da capitalTrês deputadas participaram de pleito pela administração da capital.

A deputada Martha Rocha (PDT) ficou em terceiro lugar, com 11,30% dos votos; e Renata Sousa (PSol) obteve com 3,24%. A deputada Enfermeira Rejane (PCdoB) foi candidata a vice com Benedita da Silva (PT), ficando em quarto lugar na apuração, com 11,27% dos votos.Também disputaram as eleições municipais os deputados: Del. Carlos Augusto (PSD) e Max Lemos (MDB), pela prefeitura de Nova Iguaçu; Dr. Serginho (Republicanos), para a prefeitura de Cabo Frio; Flávio Serafini (PSol), em Niterói; Giovani Ratinho (PROS) e Valdecy da Saúde (PTC) em São João de Meriti.