Eleições 2022: Carlinhos BNH mal chegou e ‘já quer sentar na janela’ por vaga na Alerj

Vereador, que deixou cargo de lado para concorrer a uma cadeira na Alerj, corre na esteira para garimpar votos com uma apresentação inexpressiva de trabalho no Legislativo de Nova Iguaçu

Com um segundo mandato de vereador ainda por finalizar, Carlos Alberto Ribeiro da Silva, o Carlinhos BNH, do Progressistas, está longe de ser uma unanimidade política em seu reduto eleitoral, o antigo terceiro distrito, cinturão formado pelos bairros Monte Castelo, Corumbá, Santa Rita, Vila de Cava e adjacências em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A popularidade em alta na região, contrasta com o trabalho de pouca relevância que o também policial militar tem feito nesses bairros para minimizar as mazelas predatórias enfrentadas pelos milhares de moradores, como ruas sem pavimentação, abastecimento de água irregular e pobreza extrema. Não há notícia de projetos de lei, de autoria do vereador, para implementar políticas públicas na região que o elegeu para os dois mandatos.

No entanto, Carlinhos BNH aposta no largo sorriso e na aliança com políticos de sólida credibilidade, virtude ainda ausente no seu caráter enquanto parlamentar, para tentar chegar à Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) mesmo sem um trabalho expressivo como vereador.

“Se não conseguiu fazer o suficiente como representante do povo no Legislativo municipal, o que dirá se for eleito deputado estadual. Não adianta somente ganhar a eleição, tem que mostrar trabalho. E isso, ainda não vi da parte dele”, diz um comerciante do Corumbá, que prefere não se identificar, e que diz ter votado em Carlinhos, mas se arrependeu.

Garimpando votos

Nas redes sociais, Carlinhos BNH pratica na forma mais literal possível o lema ‘Tamo junto sempre’ (expressão comumente usada no aplicativo de mensagens WhatsApp). Imagens em que aparece em encontros com lideranças comunitárias e políticas dão o tom da campanha com garimpagem de votos.

Em 2018, opolítico concorreu a deputado estadual pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Defensor da política de proximidade do Legislativo com a população, BNH abriu uma lacuna entre o que defende e sua prática. Nos quase quatro anos de mandato, o que se observou foi um esforço isolado para pavimentar seu caminho à Alerj, em detrimento de projetos de interesse da população.

Como ele consegue inflar sua popularidade sem mostrar trabalho, de fato, é uma dúvida que somente o tempo irá responder.

