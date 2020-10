Eleições 2020: TSE libera simulação de divulgação de votação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza, a partir de hoje, das 15h às 18h, simulados com os veículos de mídia e entidades que se inscreveram para acompanhar em tempo real a apuração dos votos nas Eleições Municipais de 2020. Os testes ocorrem até a próxima quinta-feira.

Os eventos consistem em simulações de uma totalização de votos em alguns municípios. Na ocasião, os representantes dos veículos de comunicação testarão o funcionamento de seus próprios softwares a partir de dados brutos oferecidos pelo TSE. Os arquivos de dados brutos devem ser compreendidos e trabalhados em softwares, pelas instituições, para que possam ser divulgados a seus usuários da maneira que acharem melhor.

O TSE já divulgou um link para acesso aos arquivos gerados para o simulado. O link e todas as informações sobre o assunto podem ser encontradas na página dedicada a esse assunto no Portal do TSE.

A divulgação em tempo real possibilitará que emissoras de televisão e de rádio, portais de internet e a imprensa, em geral, entre outras mídias, possam informar à população, em tempo real, a partir do encerramento da votação, os votos recebidos por cada candidato a prefeito, a vice-prefeito e a vereador no dia da eleição.

As informações sobre a parceria para a divulgação dos resultados foram reunidas num vídeo explicativo, que pode ser assistido no canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube.