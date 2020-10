‘Eleições 2020: ‘cola eleitoral’ evita confusão na hora do voto

Para não esquecer os números dos seus candidatos no momento da votação, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores levem para a cabina uma “cola” em papel, contendo os dados dos candidatos em que pretende votar, evitando, assim, erro e demora na hora da votação. Outra dica é anotar os números na ordem em que os candidatos aparecem na urna. Nas eleições municipais, o primeiro voto vai para o candidato a vereador, identificado com cinco números. Em seguida o eleitor vota no candidato a prefeito, com dois.

A cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza em seu site na internet um modelo da “cola eleitoral”. O eleitor, no entanto, pode usar a sua própria colinha. Basta levar um papel com a anotação dos números dos candidatos em ordem. Vale lembrar que é proibida a utilização de telefone celular, tablets, radiocomunicadores, câmeras e quaisquer outros aparelhos eletrônicos dentro da cabina de votação.

Descrição da imagem: Logo das Eleições 2020; sobreposição de caixas de diálogo nas cores roxo, vermelho e amarelo, onde lê-se “hashtag seu voto tem poder”; abaixo, lê-se Eleições 2020