Educação de São João de Meriti entrega notebooks aos gestores escolares

Aparelhos eletrônicos foram fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti realizou a entrega de 62 notebooks aos gestores da rede municipal. O evento aconteceu na Escola Municipal Jansen Pereira de Melo e contou com a presença do prefeito, Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, e do secretário da pasta, José Carlos, e de outros parlamentares.

O prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, disse que esse feito é resultado de muito trabalho: “Todos nós temos a meta de educar os nossos alunos, independente das nossas ideologias e dei essa função ao secretário José Carlos, cobrei e os resultados vieram.”

Os aparelhos eletrônicos foram fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, órgão responsável pela realização de boa parte das ações e dos programas da Educação Básica do nosso país.

Avanço na gestão

O secretário demonstrou felicidade e gratidão pelo avanço durante esses quatro meses de gestão: “Hoje vocês estão recebendo um equipamento de ponta para suprir as suas necessidades tecnológicas para o trabalho nas escolas da rede municipal. Agradeço a todos os colaboradores da Educação e, principalmente, ao prefeito por sempre buscar recursos para essa secretaria.”

O deputado estadual Valdecy da Saúde também deixou seus agradecimentos aos parlamentares e gestores e discursou sobre a união: “Fico grato e feliz, pois há harmonia, sintonia e entendimento entre nós .”