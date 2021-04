Educação de Belford Roxo contrata 1.800 profissionais

Seguindo todos os protocolos de segurança, a Prefeitura de Belford Roxo convocou nesta quarta-feira (21), os 600 aprovados no processo seletivo da Secretaria de Educação nos cargos de auxiliar administrativo e estimulador para assinarem os contratos no Clube de Heliópolis.

Na última terça-feira, assinaram os contratos as merendeiras e vigias e na segunda-feira, inspetores de disciplina e zeladores, somando assim, quase dois mil novos contratados para a área da Educação.

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, os contratos são válidos até o final de 2024. “Como estamos iniciando um novo mandato, é fundamental que a prefeitura cumpra a lei de responsabilidade fiscal fazendo um novo processo seletivo para dar transparência à administração pública. E ainda mais profissionais irão tomar posse na área da educação e saúde, que vão poder levar o sustento de suas famílias”, exaltou Waguinho ao lado de seu vice Marcelo Canella.

Novos empregos

Enquanto a tecla do desemprego é bastante clicada no país, com quase 20 milhões de desempregados no Brasil, sendo 45% na região Sudeste, Belford Roxo está saindo na frente gerando novos empregos para a população. “A Saúde e a Educação abriram suas portas para novos funcionários. Sou uma defensora da educação, que é uma das minhas prioridades em Brasília. Por isso, eu e o deputado estadual Márcio Canella estamos lutando para que todos os profissionais da área recebam a vacina contra o coronavírus”, informou a deputada federal Daniela do Waguinho. “Essa é a gestão que mais abriu vagas de trabalho em Belford Roxo. Sempre com projetos que geram empregos e assim levar dias melhores à toda população”, acrescentou Márcio Canella.