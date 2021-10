Eduardo Paes quer carnaval 2022 sem distanciamento

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que o carnaval de 2022 ocorrerá sem distanciamento ou medidas de restrição de público. O anúncio foi feito pelo prefeito durante uma agenda no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio.

“A única certeza que a gente tem é que estamos vacinando todo mundo, e com todo mundo vacinado, a vida volta ao normal. Quem vai ficar fazendo distanciamento no Carnaval? Fica até ridículo, pedindo um metro de distância. Se tivesse, eu seria o primeiro a desrespeitar — brincou o prefeito, que confirmou a expectativa para o réveillon e carnaval. — Não vamos ficar também viúvas da pandemia, querendo que se tenha pandemia o resto da vida. A ciência avançou, venceu, e permitiu que se abra. Então vamos abrir, graças a Deus”.

Na sexta-feira (1), o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz chegou a afirmar em uma audiência da Comissão Especial do Carnaval, da Câmara dos Vereadores do Rio, que a realização do carnaval dependeria das taxas de contágio de Covid-19, e da Liga das Escolas de Samba (Liesa) responder que prefere o adiamento se houver necessidade de público reduzido.

Em nota enviada nesta tarde, a Prefeitura afirmou que “trabalha para que tanto o Réveillon quanto o Carnaval ocorram em sua plenitude sem a necessidade de qualquer medida restritiva. Mas somente será possível realizá-los desta maneira com a população vacinada e a pandemia de Covid-19 controlada”.