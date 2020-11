EDU DIAS: cantor de Meriti ganha prêmio em São Paulo

Jota Carvalho

No domingo (8 deste novembro), aconteceu a noite de entrega do prêmio ‘Art Show Nacional’, promovida pela rádio web ‘Art Show Nacional’, em parceria com a TV FAS. A premiação teve várias categorias, entre elas o ‘Microfone de Ouro’, que homenageou cantores e compositores cujas canções tocaram na rádio e na TV FAS. A festa rolou na grande São Paulo e contou com a presença de alguns artistas consagrados no Brasil e no exterior, como Fat Family e a dupla Pepê e Neném.

A Baixada Fluminense estava lá, representada por Edu Dias, cantor, compositor, músico e escritor de São João de Meriti, único representante da região no evento. Edu foi premiado porque seus dois últimos singles, ‘Amásia’ e ‘De Qualquer Maneira’ tocaram na rádio web Art Show, e foram ouvidas e comentadas por milhares de ouvintes no Brasil e em outros países. “Ser reconhecido e premiado nos enche de alegria”, disse o artista a esta Resenha Cultural.

>> EP – Edu se prepara para lançar um novo EP, como resultado da série de singles que vem lançando em todas as plataformas pelo SOPA RJ, com a produção de Daniel Lemos. “Desse EP sairá um show belíssimo com canções autorais e releituras de alguns hits do cancioneiro brasileiro que prometem causar impacto no público que for assistir”, informa.

“Agora é hora de concluir esse trabalho, pegar a estrada e ganhar público em outros Estados desse país maravilhoso, cheio de diversidade, chamado Brasil. Prometo que em cada Estado que chegar, homenagearei o público local com canções que fizeram história nas regiões visitadas”. finaliza Edu Dias.