Edital de concessão da Cedae vai ser publicado dia 18 de dezembro

O Governo do Estado anunciou, na última sexta-feira, que manterá o cronograma para a publicação no edital de concessão da Cedae para o dia 18 de dezembro. Em reunião entre o governador em exercício, Cláudio Castro, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e técnicos das instituições, ficou definido que, após o leilão, a Cedae venderá o metro cúbico de água para as empresas distribuidoras por R$ 1,70 nos quatro primeiros anos e R$ 1,63 após a revisão – acima dos R$ 1,46 propostos pelo banco e abaixo dos R$ 2,24 pedidos pela Cedae. A mudança, no entanto, não vai impactar no valor de outorga pedido, que continua sendo de R$ 10,6 bilhões.

“Nós observamos, nos últimos leilões e nos movimentos do mercado, que o cenário é favorável para investimentos em infraestrutura, inclusive com o registro de ágios bastante agressivos. Temos uma preocupação de garantirmos que a Cedae que sairá deste processo seja uma empresa saudável que não precise de aportes do estado para sobreviver. Até porque estamos falando de um estado que passa por uma recuperação fiscal e que tem muitos desafios econômicos pela frente. Sendo assim, optamos por ser mais conservadores com os valores, garantindo uma entrada financeira importante para os Estado e os municípios que participam do processo”, explica Cláudio Castro.

O governador em exercício ainda ressaltou que o Governo e o BNDES já estão preparando apresentações técnicas a investidores, para mostrar que, mesmo com as mudanças, será um excelente negócio para todos os envolvidos.