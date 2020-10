É O BICHO! Meriti vacina milhares de cães e gatos contra raiva

Jota Carvalho

No último sábado (3), a prefeitura, por meio da Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, administrou as vacinas em três locais diferentes da cidade, contribuindo para o combate a raiva, doença que, quando transmitida aos humanos, tem risco de morte.

Alex de Souza e a pequena Alice foram até a Escola Estadual Praça da Bandeira (Vilar dos Teles), para vacinarem a cadela Mel. “Animais sem vacina podem morder e contaminar até crianças. Vacinar é importante”, disse o pai.

Em outro ponto da cidade, no CIEP 132 – São João Bosco (Éden), foi a vez de outra família Souza comparecer com seus pets para vacinação. A confeiteira Marcela falou sobre o que achou. “Trouxemos nossos quatro cães e notei que este ano está sendo melhor que os anos anteriores, tudo certinho”.

Enquanto isso na Vila Tiradentes, Rafael e Ana Maria Guimarães aproveitaram a ação no CIEP 138 – Dauta Barreto para levar o mascote da família, o cachorrinho Palhaço. “Moro aqui do lado e temos que aproveitar a iniciativa”, afirmou.

De acordo com a superintendente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Drª Gilda Barbosa, nos últimos cinco anos houve registros de casos de raiva humana, tanto no país, como no estado do Rio de Janeiro, o que mostra que a imunização é fundamental. “A única forma de prevenção é a vacina animal. A partir do momento que acontece a imunização eles não contraem a raiva e por consequência não a transmitem às pessoas”, disse.

Gilda ressalta ainda que haverá mais dois dias de campanha na cidade e que, em virtude da pandemia do coronavírus, as pessoas precisam manter as medidas de isolamento e distanciamento social:

“Nossos funcionários estão devidamente equipados, mas pedimos às pessoas que venham de máscaras e mantenham o distanciamento na fila”, completou.

Outros dias e locais

A campanha conta ainda com apoio de acadêmicos de medicina veterinária, agentes do Ministério da Saúde, além dos funcionários da prefeitura, que também atuarão nos próximos dois dias de campanhas.

>> 17 de outubro – Colégio Estadual Jardim Meriti: Rua Genuíno Siqueira, 1076 – Jardim Meriti; Escola Estadual Vilar dos Teles: Rua Copacabana, s/nº – Vilar dos Teles e Escola Estadual Aníbal Viriato: Avenida Automóvel Clube, 555 – Vilar dos Teles.

>> 24 de outubro – Praça da Matriz: no Centro; Praça Três Poderes: Jardim Meriti (em frente à prefeitura); Guarda Municipal: Rua Valério Vilas Boas, s/nº – Centro; – Sede da Vigilância Sanitária: Rua Adelino Gonçalves, 100 – Coelho da Rocha; Clínica Veterinária Rio Vet: Rua Silvino Martins, 3 – Centro; Quadra do Dinho: Rua Silvino Martins, 3 – Centro; Clínica Veterinária Dr. Estéfano: Rua Waldir Lafuente Freire, 31 – Éden; Igreja Católica N. S. Aparecida: Rua Manoel Gama, 320 – Gato Preto; Igreja Católica Padre Paulo: Rua Antônio Hermont, 107 – São Mateus; Aníbal Viriato de Azevedo: Rua Pastor Joaquim Rosa, s/nº – Vilar dos Teles e Shopping Grande Rio: Rua Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto.

*Excepcionalmente, no dia 24 deste mês, todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família também farão a vacinação.