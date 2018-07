E a matança continua! Cinco corpos são achados em Queimados

Foto: Reprodução/Whatsapp

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga mais uma chacina ocorrida na madrugada de ontem, na comunidade São Simão, em Queimados. O batalhão da Polícia Militar do município (24º BPM) informou que agentes foram acionados por populares e durante buscas no interior da comunidade, encontraram cinco corpos espalhados por diversos pontos, todos com marcas de tiros.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUINTA-FEIRA (05) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.