E.M Miguel Angelo Leone, em Belford Roxo ganha o Programa Novo Mais Educação

Foto: Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

A Secretaria de Educação de Belford Roxo lançou na última quarta-feira (09), o Programa Novo Mais Educação na Escola Municipal Miguel Ângelo Leone, no bairro Xavantes. Voltado para alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental, o programa em horário integral oferece aulas de reforço de Língua Portuguesa, Matemática, Dança, Artes e Esportes. Nesta unidade, cerca de 500 alunos serão beneficiados pelo programa, que é realizado em parceria com o Governo Federal. Ao todo, 30 escolas da rede municipal de Belford Roxo, totalizando cerca de 10 mil alunos, já são atendidas pelo programa. O lançamento contou com alunos, pais e responsáveis que foram conhecer mais sobre o programa. Além da Miguel Ângelo Leone, alunos da Escola Municipal Pastor Rubens de Castro fizeram uma apresentação de dança e esporte e homenagearam as mães pelo seu dia.

