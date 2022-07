“É isso que o governador tem pra gente?”, diz filha morta no Complexo do Alemão

Abaladas com a morte da mãe, as filhas de Letícia Marinho Salles, de 50 anos, que morreu durante a operação policial realizada na última quinta-feira (21) no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, fizeram duras críticas à polícia e ao governador Cláudio Castro.

Um policial totalmente despreparado atirou na minha mãe. É isso que o governador tem pra gente? Entrar e matar? Toda vez ele só vai mandar matar? A polícia do Rio de Janeiro está aprendendo o quê? A matar um trabalhador?”, desabafou Jéssica, ao lado da irmã, Jennifer, na manhã de hoje (22) no IML (Instituto Médico-Legal) para a liberação do corpo.

Elas disseram que a mãe era prestativa e trabalhadora. Há 12 dias, elas enterraram a avó materna e lamentam mais uma perda em um espaço tão curto de tempo.

Letícia estava acompanhada do namorado e de um primo dele dentro de um carro na Estrada do Itararé. De acordo com relatos, havia policiais à paisana de um lado e policiais em uma blitz do outro lado do carro.

Um desses policiais à paisana sacou a sua arma e ali começaram os disparos, segundo testemunhas. A família quer explicações para entender o motivo do início dos tiros e por que o carro em que Letícia estava foi atingido. Os parentes também esperam que o governador do RJ se pronuncie.

Ajuda a pastora e filha de PM

Ainda segundo as filhas, Letícia estava na região para ajudar uma amiga, que é pastora evangélica. As jovens moram na Vila Cruzeiro, também na Zona Norte, local em que a mãe esteve na última quarta-feira (20) para fazer trabalho voluntário.

Letícia estava saindo da região em direção ao Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, onde morava, quando foi morta. De acordo com as filhas, elas permaneceram na Vila Cruzeiro após a morte da avó para resolver os trâmites de venda da casa. Jéssica, a mais velha, mora na mesma casa. Por isso, também, Letícia se mantinha próxima à comunidade.

Filha do militar Nivaldo Salles, Letícia perdeu os pais no último ano. Há 12 dias, havia enterrado a mãe após um câncer agressivo e estava se recompondo. No ano passado, enterrou o pai. As filhas de Letícia classificam as perdas recentes da família como negligência e covardia.