É de Belford Roxo a Miss Rio de Janeiro Universo Baby 2018

Foto: Divulgação

Sophia Andrade é a nova Miss Rio de Janeiro Universo Baby deste ano, eleita domingo passado no Teatro Nathalia Timberg, que fica no Freeway Center – Barra da Tjuca. A fofura de quatro anos encantou ao público presente e jurados, com sua simpatia, carisma, postura na passarela e fácil comunicação, apesar da pouca idade. Agora, Sophia vai se preparar para outro desafio e, quem sabe, conquistar mais um título: o de Miss

Brasil Baby.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA (13) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.