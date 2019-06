Duque de Caxias precisa acertar detalhes  para vencer, diz meia Darlan

Após a derrota do último sábado (8) para o Serra Macaense, o Duque de Caxias iniciou mais uma semana de trabalho em Xerém. Como o Tricolor da Baixada folga nesta rodada, o time só voltará a jogar no dia 23 contra o Campos Atlético, novamente no Ferreirão, em Cardoso Moreira. Em relação à última partida, o meia Darlan avalia o rendimento da equipe e fala sobre o que faltou para o time sair de campo com a vitória e os três pontos.

“Acredito que fizemos uma boa partida, na qual controlamos a maior parte do tempo. Tivemos algumas chances reais para fazer o gol quando o jogo estava empatado, mas não conseguimos. Mesmo depois do gol sofrido, ainda tivemos uma ou duas oportunidades. Faltou o detalhe principal no futebol: o gol”, avaliou.

Ainda sem vencer na Série B1 do Rio, a ex-Segunda Divisão, com dois empates por 0 a 0 contra Friburguense e Tigres, e a derrota de 1 a 0 para o Serra, o Duque de Caxias sabe da importância de se preparar para vencer no campeonato e ganhar confiança na briga pelas primeiras colocações do Grupo B. Para o volante as duas semanas de trabalho poderão ser positivas para fazer ajustes e vencer a primeira na competição. “Vamos ficar uma semana sem jogar. Por um lado é bom, mas também tem o lado ruim. Viemos de uma derrota, e seria melhor estar em campo novamente para poder reverter esta situação. O lado positivo é que vamos ter tempo para aprimorar a parte ofensiva, o último passe e a finalização. Acredito que na próxima partida os gols vão sair e vamos comemorar a vitória”, finalizou. Com duas semanas de trabalho pela frente, o Tricolor da Baixada seguirá na preparação para poder vencer a primeira no Campeonato Carioca B1. Antes das semifinais da Taça Santos Dumont, o time ainda terá cinco partidas pela frente: três fora e duas em casa.

Fonte: Sidney Araujo / Site Oficial

Foto: Anderson Lima / DCFC / AMS