Dupla tenta assaltar policial militar e leva a pior em Nova Iguaçu

Dois marginais que estavam praticando assalto com uma réplica de pistola no Centro de Nova Iguaçu, na noite da última terça-feira foram baleados após policial reagir ao assalto. Um dos suspeitos morreu no local e outro conseguiu fugir mesmo ferido.

Segundo informações, a tentativa de assalto aconteceu na Avenida Nilo Peçanha, próximo ao antigo Detran. O 20º BPM (Mesquita) foi acionado e isolou o local até a chegada da Polícia Civil que vai investigar a ação.