Dupla suspeita de tráfico de drogas morre em confronto na Costa Verde Fluminense

Dois homens morrera morreram após confronto com policiais militares, na noite da última terça-feira (15), na Rua Santa Catarina, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde do RJ. Eles eram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A PM informou que os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem no local para checar denúncias de traficantes armados. Houve confronto. Ao final do tiroteio, os policiais encontraram os dois suspeitos, de 21 e 23 anos, caídos no chão. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

No local do confronto, a PM apreendeu drogas, um revólver, uma espingarda e um comunicador. O material apreendido foi levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada.