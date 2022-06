Dupla roda na Dutra com 20 kg de pasta base de cocaína

Policiais federais prenderam dois homens que transportavam 20 kg de pasta base de cocaína em um carro, na madrugada de ontem (22), na Via Dutra, em Piraí, no Sul Fluminense. A droga foi encontrada no porta-malas do veículo, que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.

Os homens foram levados para a Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, no Rio, e vão responder por tráfico de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A ação foi realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e contou com a ajuda de um cão farejador.

As prisões ocorreram na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que começou na segunda-feira (21) e segue até amanhã (24). De acordo com a PF, o objetivo é “intensificar as ações de repressões [ao tráfico de drogas] tanto nos aeroportos como nas rodovias, utilizando cães farejadores”.