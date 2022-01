Dupla roda com drogas e granadas na Rodoviária Novo Rio

Policiais Civis da 4ª DP (Centro do Rio) prenderam em flagrante, na manhã de hoje (17), na Rodoviária Novo Rio, Francisco Ralison de Souza do Nascimento, de 21 anos, e José Wilton do Nascimento Bezzerra, de 22. Eles foram detidos no momento em que embarcavam em um ônibus, com destino ao Ceará, com grande quantidade de substâncias entorpecentes e duas granadas.

Ainda segundo os agentes, as drogas e os explosivos foram obtidos na comunidade da Rocinha e seriam revendidos no estado do Ceará. A prisão foi feita com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

Após receberem voz de prisão, ambos foram encaminhados à Secretaria de Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.