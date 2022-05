Dupla que planejava ataque a uma creche é presa pela DRCI em Saquarema, na Região dos Lagos

Duas pessoas foram presos na madrugada de sexta-feira (6) em Saquarema, na Região dos Lagos do RJ, por suspeita de planejar um ataque a uma escola na cidade. Contra Mário Freire da Costa e Silva, de 34 anos, e Andréia Santiago Pereira, 37, havia mandado de prisão e de busca e apreensão que foram cumpridos por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Na casa da dupla

foram apreendidos computadores, máscaras do Anonymous, celulares, HDs externos e uma máscara de gás.

A especializada informou que os suspeitos criaram dois perfis falsos nas redes sociais com imagens do ataque de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. A ameaça estava direcionada às turmas de educação infantil.

Durante a prisão, Mário chegou a resistir tentando tirar a arma do policial, mas foi algemado. A Polícia Civil identificou as conexões de acesso e rastreou os suspeitos. As investigações concluíram que os suspeitos apresentavam perigo real e imediato à sociedade.

Ataque nos EUA

O caso ocorreu em 1999, no estado norte-americano do Colorado. Dois alunos da instituição – Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17 – mataram 12 colegas e um professor. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Após uma troca de tiros com a polícia, eles cometeram suicídio.