Dupla que assaltou e agrediu brutalmente casal de idosos é capturada em Guapimirim

Dois marginais acusados de agredir brutalmente um casal de idosos em Guapimirim, na Baixada Fluminense, foram detidos por agentes da 67ª DP (Guapimirim), com o apoio do 34º Batalhão da Polícia Militar (Magé). Um dos agressores é um adolescente de 16 anos. Ele foi apreendido no final da noite da última quarta-feira, por decisão da Vara da Infância e da Juventude da Comarca do município.

As equipes já haviam capturado Fabiana de Lima Santos, de 27 anos, que também participou do crime. A 2ª Vara Criminal da Comarca local decretou prisão temporária, de 30 dias, contra a acusada.

De acordo com o delegado Antônio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP, a dupla é apontada como autora do assalto a uma residência no bairro da Barreira, e de agredir as vítimas no último domingo.

“Estamos agindo o mais rápido possível para elucidar os crimes cometidos contra o casal de idosos, graças ao trabalho em equipe entre a 67ª DP e o 34º Batalhão da Polícia Militar. Conseguimos as ordens de prisão e de apreensão dos suspeitos”, explicou.

Levaram surra de traficantes

Segundo informações, os dois criminosos foram agredidos por traficantes quando tentaram trocar os objetos roubados por drogas numa “boca de fumo”, na última segunda-feira. O adolescente segue internado no Hospital Geral de Saracuruna, em Duque de Caxias. E a mulher está internada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim. Ambos sob custódia.

A dupla vai responder por latrocínio tentado (roubo consumado e duas tentativas de homicídio). Os marginais levaram das vítimas, de 80 e 83 anos, uma televisão de 43 polegadas, um celular e um tablet. Os itens ainda não foram recuperados.

Crueldade usando cavadeira de ferro

O delegado detalhou pos requintes de crueldade usados pelos bandidos para agredir o casal de idosos. Fabiana Santos teria tentando enforcar a senhora de 83 anos, enquanto o adolescente aplicava golpes na cabeça dos idosos com uma cavadeira de ferro. As vítimas foram deixadas na cozinha completamente ensanguentadas e desacordadas. Os ladrões imaginaram que as vítimas estivessem mortas, o que eliminaria o reconhecimento dos agressores. O casal foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim.

Se condenada, Fabiana poderá ficar presa por até 20 anos. Ela tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Quanto ao adolescente, as barbáries cometidas não serão consideradas crimes, mas atos infracionais, devido a sua condição de menor de idade. Ele poderá cumprir, no máximo, três anos de medida socioeducativa.